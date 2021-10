Théâtre : Jour de soupe Bourg, 10 octobre 2021, Bourg.

Théâtre : Jour de soupe 2021-10-10 – 2021-10-10

Bourg Gironde

EUR 8 8 Théâtre de Soupe – Apportez votre bol et votre cuillère !

Aujourd’hui, c’est jour de Soupe. Tous les habitants de Saint Farcies sont mobilisés afin de cuisiner la soupe municipale.

Légumes frais et de saison, bien entendu !

Bernie, la maire du village, chapeaute les préparatifs quand un courrier du Ministère vient contrecarrer les plans de ces villageois qui n’avaient rien demandé à personne…

Les 10 personnages tendres et rebelles nous entraînent dans leur ronde burlesque à la saveur revendicatrice…

Une farce bien relevée ancrée dans l’actualité mais décalée dans la poésie.

– dimanche 10 octobre à 11h – parc de la Citadelle à Bourg.

Théâtre de Soupe – Apportez votre bol et votre cuillère !

Aujourd’hui, c’est jour de Soupe. Tous les habitants de Saint Farcies sont mobilisés afin de cuisiner la soupe municipale.

Légumes frais et de saison, bien entendu !

Bernie, la maire du village, chapeaute les préparatifs quand un courrier du Ministère vient contrecarrer les plans de ces villageois qui n’avaient rien demandé à personne…

Les 10 personnages tendres et rebelles nous entraînent dans leur ronde burlesque à la saveur revendicatrice…

Une farce bien relevée ancrée dans l’actualité mais décalée dans la poésie.

– dimanche 10 octobre à 11h – parc de la Citadelle à Bourg.

+33 6 60 25 17 59

Théâtre de Soupe – Apportez votre bol et votre cuillère !

Aujourd’hui, c’est jour de Soupe. Tous les habitants de Saint Farcies sont mobilisés afin de cuisiner la soupe municipale.

Légumes frais et de saison, bien entendu !

Bernie, la maire du village, chapeaute les préparatifs quand un courrier du Ministère vient contrecarrer les plans de ces villageois qui n’avaient rien demandé à personne…

Les 10 personnages tendres et rebelles nous entraînent dans leur ronde burlesque à la saveur revendicatrice…

Une farce bien relevée ancrée dans l’actualité mais décalée dans la poésie.

– dimanche 10 octobre à 11h – parc de la Citadelle à Bourg.

Bourg Cubzaguais Tourisme

dernière mise à jour : 2021-10-02 par