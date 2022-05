Théâtre “Jouk” Tarbes, 10 mai 2022, Tarbes.

Théâtre “Jouk” TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes

2022-05-10 – 2022-05-15 TARBES 21 rue Georges Clémenceau

Tarbes Hautes-Pyrénées

8 12 EUR

Jouk c’est l’histoire d’un chien berger belge ou allemand qui fait sa vie dans une cuisine. Jouk c’est le nom du chien de la famille, le dernier à qui on parle encore russe.

Jouk c’est le dernier gardien des souvenirs, pour qu’ils ne s’effacent pas. Car tout est éphémère et peut être perdu du jour au lendemain : une maison, des objets, une personne ou même un pays.

On se rapprochera du documentaire pour faire de tranches de vies réelles un matériau de théâtre et on inventera un peu ce que pourrait bien être la Réalité.

Jouk c’est aussi feu le chien de Militza Gorbatchevsky qui, bien qu’elle porte un nom russe, est née à Lourdes au milieu des années 80 et a passé la moitié de sa vie à Tarbes. Elle dialoguera sur scène avec l’esprit de son chien Jouk.

Théâtre de l’Or Bleu

De et par Militza Gorbatchevsky

Création et régie lumière Margot Falletty et Dominique Prunier

Création sonore Alexandre Ménéxiadis

Regards extérieurs Alexis Gorbatchevsky, Fanny Violeau et Marie-Anne Gorbatchevsky

REPRÉSENTATIONS

Mardi 10 mai à 20h30 – avant première

Mercredi 11 mai à 19h

Jeudi 12 mai à 20h30

Vendredi 13 mai à 20h30

Samedi 14 mai à 20h30

Dimanche 15 mai à 16h

lepari@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 12 00

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes

