ANNE BERNEX DANS L’AIR DU TEMPS – ANNE BERNEX DANS L AIR DU TEMPS THEATRE JORGE FRANCOIS Nice, vendredi 22 mars 2024.

Un show joué et ponctué de sketches inoubliables et de parodies chantées par une comédienne délicieusement survoltée.A l’heure où la mode est au prêt à enlever , au prêt à consommer et au prêt à se jeter sur n’importe quelle potion pour ne pas vieillir , cette jolie cinquantenaire bien décidée à trouver encore un peu de lien, d’amour et de réconfort dans un monde anxiogène en pleine mutation, va tout tenter.Une tornade dès son entrée en scène, Anne Bernex cache bien son jeu…de séduction !Un show joué et ponctué de parodies chantées par une comédienne délicieusement survoltée.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 21:00

THEATRE JORGE FRANCOIS 9 RUE CRONSTADT 06000 Nice 06