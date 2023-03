Richard III n’aura pas lieu Théâtre Joliette, 1 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement .

EUR L’histoire est simple : c’est l’époque qui est compliquée. Meyerhold, grand metteur en scène russe, a reçu l’autorisation de monter Richard III, car Shakespeare n’est pas un auteur censuré dans ce pays où la révolution s’efforce de créer l’homme nouveau. Par sa mise en scène, il dénonce le régime totalitaire de son pays mais le Généralisme, le parti et la police politique sont partout…



Cie Théâtrale IL

Théâtre Amateur – Amour du théâtre. Née le 06 février 1986, la compagnie promène ses coups de cœur et ses passions de salles en salles. Depuis 35 ans enfant terrible du théâtre, elle tente pièce après pièce de jouer autrement, de donner à voir autrement, et nous entraîne sur des chemins inhabituels. Ses personnages déjantés nous attirent avec humour, émotions et un grain de folie dans des mondes différents, décalés et plein de fantaisie. La compagnie est composée de dix comédiens et deux régisseurs et de deux ateliers adultes comprenant une trentaine d’élèves.



DISTRIBUTION

Mise en scène : Guy Podoriezack

Avec Magali Bain, Bernard Gaillac, Véronique Gonnet, Brice Landwerlin,

Bernard Massoni, Christiane Michel, Guy Podoriezack, Marie-Hélène Podoriezack, Patrick Renavot & Bernardette Waterlot

Mapping & régie son : Patrick Nagel

Costumes : Christiane Cazals

Décors : Bernard Massoni

Affiche : Patrick Nagel

Cie Théâtrale IL

Avec la FNCTA

Durée 1h30

Représentation de « Richard III n’aura pas lieu » Cie Théâtrale IL au Théâtre Joliette-Minoterie.

https://www.theatrejoliette.fr/programmation/22-23/richard-iii-n-aura-pas-lieu

