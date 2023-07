Les coulisses du théâtre Théâtre Joliette Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Les coulisses du théâtre Théâtre Joliette Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Les coulisses du théâtre Samedi 16 septembre, 11h00 Théâtre Joliette Vous découvrirez les coulisses du théâtre et son nouveau projet artistique.

A 11h vous pourrez assister en exclusivité à une répétition

A 15h partager en famille une visite ludique

A 17h participer à l’apéro d’ouverture de saison.

A 19h, poursuivez la soirée grâce au grand Bal orchestré par Christian UBL.

Entrée libre pour les détenteurs·trices du Passeport Joliette / Tarif à 8€. Théâtre Joliette 2 place Henri Verneuil 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur [{« type »: « email », « value »: « resa@theatrejoliette.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 90 74 28 »}]

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

