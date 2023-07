« Le vélo fait son cirque » Théâtre Joliette Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

« Le vélo fait son cirque » Théâtre Joliette Marseille, 17 juillet 2023, Marseille.

➝ du 17 au 21 juillet de 10h à 12h

À l’occasion de l’été culturel, une immersion dans l’univers du cirque en trois temps avec la compagnie Izobike :

◇ ouverture musicale

Les membres de la compagnie, tous aussi musicien·nes, vous proposent une introduction en musique !

◇ ateliers collectifs

atelier de jonglage

atelier percussions

atelier d’équilibre (rola bola)

atelier slackline

◇ démonstration de cirque (15 min)

Sur la structure « multicycle », la compagnie présente son savoir-faire dans un enchaînement de numéros.

Le multicycle est une plateforme de 3 m de diamètre montée sur des monocycles, mobile (rotation sur elle-même et déplacements).

Retrouvez le programme complet de nos quartiers d’été à Paris et à Marseille ➝ bit.ly/3r5mAxm Théâtre Joliette 2 place Henri Verneuil 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

Théâtre Joliette Marseille