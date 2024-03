Théâtre Jogging Salle des fêtes Saint-Cyprien, samedi 23 mars 2024.

Théâtre Jogging Salle des fêtes Saint-Cyprien Dordogne

L’association culturelle Brikabrak vous propose une soirée conviviale le samedi 23 mars.

Rendez-vous dès 18h30 à la salle des fêtes de Saint Cyprien pour un apéro et un repas.

Dès 20h30, venez assister à la pièce de théâtre « Jogging ». Spectacle tout public dès 12 ans. 50 minutes

Réservations en

L’association culturelle Brikabrak vous propose une soirée conviviale le samedi 23 mars.

Rendez-vous dès 18h30 à la salle des fêtes de Saint Cyprien pour un apéro et un repas.

Dès 20h30, venez assister à la pièce de théâtre « Jogging ». Spectacle tout public dès 12 ans. 50 minutes

Un bunker recèle une kyrielle de craqués prophétiques en jogging.

C’est une traversée du temps dans un voyage dystopique qui cavale à rebours.

À chaque changement de jogging, un nouveau personnage, ça rebondit, ça défoule et ça avale le vent.

On court tous après la liberté, mais comment la rattraper?

Et si on y arrive, de quoi serons-nous responsables ?

Réservations en ligne. Infos 06 81 08 88 41 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes Rue de la grange des pères

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso@festival-brikabrak.fr

L’événement Théâtre Jogging Saint-Cyprien a été mis à jour le 2024-03-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne