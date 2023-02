Théâtre : Joconde jusqu’à cent Salle N°3 Riec-sur-Bélon OT QUIMPERLE LES RIAS Riec-sur-Bélon Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Riec-sur-Bélon « Joconde jusqu’à cent », représentation théâtrale du texte de Hervé Le Tellier.

Avec et autour de La Joconde, voici un ensemble de scènettes déclinant des points de vue sur ce personnage emblématique de la peinture : des jeux de mots, des situations qui nous sont familières mais dans lesquelles s’insère la mystérieuse Joconde. L’absurde et le comique sont toujours de connivence pour créer un spectacle burlesque sans message, juste pour l’amusement. Sur une mise en scène de Jean Quiclet, interprété par la troupe de THÉÂTRE OSTRÉA.

Cette représentation sera précédée de la représentation d’un atelier juniors de la troupe, mis en scène par J.quiclet contact@theatreostrea.com +33 6 84 29 02 81 http://theatreostrea.com/ Salle N°3 Place du Docteur Yves Loudoux Riec-sur-Bélon

