Vougeot Vougeot Côte-d'Or, Vougeot Théâtre « J’invite le colonel » avec Thibault de Montalembert au Château du Clos de Vougeot Vougeot Vougeot Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vougeot

Théâtre « J’invite le colonel » avec Thibault de Montalembert au Château du Clos de Vougeot Vougeot, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Vougeot. Théâtre « J’invite le colonel » avec Thibault de Montalembert au Château du Clos de Vougeot 2021-07-14 – 2021-07-14

Vougeot Côte-d’Or Vougeot EUR 55 55 Le théâtre s’invite au Château du Clos de Vougeot avec cette comédie en un acte, qui fut jouée pour la première fois au Théâtre du Palais Royal en 1860. La distribution fera ici dialoguer Thibault de Montalembert, Julie Brochen, Philippe Bérodot , Jean François Lombard, Hélène Babu et Nicolas Martin. Un très beau moment de théâtre-apéritif gastronomique bourguignon à ne pas manquer pour célébrer la Fête nationale !

Prix de la place : 55 euros par personne comprenant un apéritif gastronomique bourguignon à la mode du Château du Clos de Vougeot. https://www.closdevougeot.fr/fr/evenements/30/theatre-j-039-invite-le-colonel-une-piece-d-039-eugene-labiche Le théâtre s’invite au Château du Clos de Vougeot avec cette comédie en un acte, qui fut jouée pour la première fois au Théâtre du Palais Royal en 1860. La distribution fera ici dialoguer Thibault de Montalembert, Julie Brochen, Philippe Bérodot , Jean François Lombard, Hélène Babu et Nicolas Martin. Un très beau moment de théâtre-apéritif gastronomique bourguignon à ne pas manquer pour célébrer la Fête nationale !

Prix de la place : 55 euros par personne comprenant un apéritif gastronomique bourguignon à la mode du Château du Clos de Vougeot. Tous droits réservés dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Vougeot Étiquettes évènement : Autres Lieu Vougeot Adresse Ville Vougeot lieuville 47.17497#4.95538