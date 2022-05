Théâtre : “Jeux de scène” Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Sainte-Adresse Seine-Maritime Victor Haïmet la Compagnie Traitement de textes vous proposent “Jeux de scène”. Nous assistons aux retrouvailles de deux femmes. Gertrude est auteure-metteuse en scène notoirement connue, Hortense est une comédienne qui a connu ses heures de gloire. Elles vont travailler ensemble au montage de la nouvelle pièce, un chef-d’œuvre, écrit par Gertrude. Gertrude va user de son ascendant intellectuel pour soumettre Hortense à ses caprices d’auteur, Hortense va étaler ses amours et ses sentiments pour ébranler Gertrude. Le technicien, témoin de la rencontre, reçoit stoïquement les apartés des deux femmes. Dans ce duel d’égos, la férocité t la drôlerie se mêlent, le spectateur se demande laquelle finira par dominer l’autre. Le samedi 18 juin à 20h30, à l’Espace Sarah Bernhardt.

Réservation au 07.64.02.66.63 ou contact@larecre-lh.fr.

Réservation au 07.64.02.66.63 ou contact@larecre-lh.fr. Sainte-Adresse

