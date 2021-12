Cugand Espace Culturel du Doué Cugand, Vendée Théâtre Jeunes par Le petit T Cugandais – 2022 Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Vendée

Théâtre Jeunes par Le petit T Cugandais – 2022 Espace Culturel du Doué, 22 janvier 2022, Cugand. Théâtre Jeunes par Le petit T Cugandais – 2022

du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Espace Culturel du Doué

Les jeunes du Petit Théâtre Cugandais vous présenteront la pièce « La folle histoire du professeur Van Der Beck » de Nicolas BRANDICOURT. Les 22 et 23 janvier 2022 à l’Espace Culturel du Doué. ———————————————————————————————————————————————————————————————- Venez nombreux passer un bon moment de détente plein de surprises ! A partager en famille ! + d’infos : sur le Facebook de l’association Le Petit Théâtre Cugandais

Tout public. Adulte : 6€ ; – de 16 ans : 4€ ; gratuit pour les – de 10 ans

Les jeunes du Petit Théâtre Cugandais vous présenteront la pièce « La folle histoire du professeur Van Der Beck ». Les 22 et 23 janvier 2022 à l’Espace Culturel du Doué. Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T23:00:00;2022-01-23T15:00:00 2022-01-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cugand, Vendée Autres Lieu Espace Culturel du Doué Adresse Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Ville Cugand lieuville Espace Culturel du Doué Cugand