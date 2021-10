Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Théâtre Jeune Public Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Théâtre Jeune Public Villeneuve-Loubet, 26 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Théâtre Jeune Public 2021-10-26 15:00:00 – 2021-10-26 Village Salle Donon

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes EUR 5 5 Une sélection de 4 spectacles est programmée pendant les vannages de la Toussaint pour les familles avec enfant. Chaque mardi et jeudi retrouvez une nouvelle compagnie sur scène… lescomediensdeshameaux@gmail.com dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Villeneuve-Loubet Adresse Village Salle Donon Ville Villeneuve-Loubet lieuville 43.65769#7.12128