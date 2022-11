Théâtre jeune public « Une Van Gogh »

2022-12-13 14:30:00 – 2022-12-13 6.5 6.5 EUR Jeune public à partir de 12 ans Johanna, femme de Théo, frère de Vincent Van Gogh, découvre postérieurement les lettres que le peintre a adressées à son mari (près de 900) ; curieusement, ce dernier les lui a cachées. Elle les déchiffre longuement et, à l’ombre des frères disparus, elle comprend que chaque coup de pinceau de Vincent reposait sur une langue. Vincent écrit comme il peint. C’est la révélation ; elle s’éprend des centaines de toiles entreposées dans le silence. Elle est choquée par le fait que le peintre, incompris ou en avance pour son temps, n’a vendu qu’une toile de son vivant. Dès lors, elle va farouchement mettre une stratégie au point pour valoriser l’Œuvre SÉANCES : 10h et 14h30 l.garcia@fol65.fr +33 5 62 44 50 54 dernière mise à jour : 2022-11-10 par

