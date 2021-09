Théâtre jeune public : “Thé sur la banquise” d’Eric Bouvron Villers-sur-Mer, 6 novembre 2021, Villers-sur-Mer.

Théâtre jeune public : “Thé sur la banquise” d’Eric Bouvron 2021-11-06 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-06 21:50:00 21:50:00 Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados

Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie. Un ministre de l’Ecologie missionne son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver. Problème : Victor Mulot n’a jamais quitté le territoire français, le seul animal sauvage qu’il ait rencontré est un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne supporte pas le froid. Son cauchemar glacial commence. Après nous avoir fait courir dans le désert du Namib à plus 40°, Eric Bouvron nous emmène sur son traîneau, de l’autre côté de la planète, à la rencontre des Inuits sur la banquise devenue si fragile. Un voyage où la tendresse et l’émotion nous surprennent en plein éclat de rire.

Eric Bouvron – Humour polaire – Dès 7 ans – Durée : 1h20

