Théâtre jeune public : « Renversante » – Dimanche 10 mars Médiathèque Tournefeuille, dimanche 10 mars 2024.

Théâtre jeune public : « Renversante » – Dimanche 10 mars

Théâtre jeune public : « Renversante » – Dimanche 10 mars Florence Hinckel / Léna Bréban – Théâtre jeune public à partir de 8 ans Dimanche 10 mars, 17h00 Médiathèque Sur réservation

Début : 2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:05:00+01:00

« C’est au début de l’adolescence que ces jeunes sont traversés très fortement par les questions d’identité, de place et de norme. Alors, j’ai eu envie d’aller à leur rencontre pour concevoir ce spectacle » (Léna Bréban)

Comme dans Renversante, le livre de Florence Hinckel, la metteuse en scène Léna Bréban détricote les clichés d’un monde où règne non pas la domination masculine comme dans notre réalité mais la domination féminine, pour mieux en montrer toute l’absurdité.

En effet, dans la société de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. Aussi les enfants s’interrogent pour comprendre pourquoi le féminin l’emporte sur le masculin…

Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée de projections de publicités détournées qui démontrent ironiquement l’inégalité homme/femme. À l’issue du spectacle, s’installe un échange entre les artistes et le public.

Durée 35 min + 30 min d’échange.

Dimanche 10 mars 17h Studio de Danse (5 impasse Max Baylac, sur le parvis de la Médiathèque) 13€/10€ Tournefeuillais/5€ réduit

Texte Florence Hinckel

Mise en scène Léna Bréban

Adaptation Léna Bréban, Thomas Blanchard

Jeu Léna Bréban (en alternance avec Julie Roux), Antoine Prud’homme de la Boussinière (en

alternance avec Pierre Lefebvre, Étienne Durot)

Scénographie Léna Bréban

Création lumières Denis Koransky

Costumes Julie Deljehier

Vidéo Julien Dubois

Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Médiathèque 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

