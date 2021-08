Théâtre jeune public : Prince sans rire Salle Saint-Exupéry, 26 février 2022, Menton.

Théâtre jeune public : Prince sans rire

Salle Saint-Exupéry, le samedi 26 février 2022 à 15:00

Il était une fois un prince fort beau mais pourvu d’un caractère de « cochon ». C’était pour lui la seule façon d’exister et surtout de ne pas s’ennuyer. La vie décide de lui faire payer sa mauvaise humeur en mettant sur sa route un drôle de personnage qui va lui jeter un terrible sort : plus il sera méchant avec autrui et plus il deviendra laid. Ce spectacle n’est pas seulement un conte à rêver mais c’est aussi un conte à réfléchir : « Il n’y a que l’âme dont on puisse vraiment dire qu’elle est belle.» Il nous a semblé important de véhiculer « ces vérités » pour prendre le contre-pied d’une population de jeunes (et de moins jeunes) qui attache beauccoup trop d’importance à l’apparence physique, et ceci afin de participer à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Création : Dessous de Scène Avec : Mathieu Langlois et Serge Arnaud Texte et mise en scène : Serge Arnaud A partir de 5 ans – Durée du spectacle : 45 min Samedi 26 février 2022 – 15 h Infos / Réservations : Théâtre Chou – 06 30 54 19 56 / [www.theatrechou.com](http://www.theatrechou.com) Dessous de Scène – 06 60 52 69 73 / [[theatretouet@gmail.com](mailto:theatretouet@gmail.com)](mailto:theatretouet@gmail.com) Avec le soutien de la Ville de Menton – Direction des affaires culturelles

Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € groupe à partir de 10 spectateurs et abonnés pour la saison

D’après Charles Perrault

Salle Saint-Exupéry 8 Rue de la République 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



