Salle Saint-Exupéry, le jeudi 24 mars 2022 à 15:00

… Elle aime beaucoup l’air du vent et l’odeur de l’herbe Mme Chépakoi … mais aussi les fleurs, les arbres et la nature … Mais aujourd’hui Mme la Terre a des problèmes ! Il y a urgence ! Mme Chépakoi l’a lu dan Pissenlit magazine ! Et il va falloir absolument résoudre trois énigmes ! Création : Dessous de Scène Avec : Dominique Louise Glory et Mathieu Langlois Marionnettes et décors : Bellinda Casaurang et Liliane Grau De 3 à 11 ans – Durée du spectacle : 45 min Jeudi 24 mars 2022 – 15 h Infos / Réservations : Théâtre Chou – 06 30 54 19 56 / [www.theatrechou.com](http://www.theatrechou.com) Dessous de Scène – 06 60 52 69 73 / [[theatretouet@gmail.com](mailto:theatretouet@gmail.com)](mailto:theatretouet@gmail.com) Avec le soutien de la Ville de Menton – Direction des affaires culturelles

Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € groupe à partir de 10 spectateurs et abonnés pour la saison

Mme Chépakoi est une drôle de petite dame qui vit avec la fleur Huguette

