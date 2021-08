Menton Salle Saint-Exupéry Alpes-Maritimes, Menton Théâtre jeune public : Le Roi et le secret Salle Saint-Exupéry Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Théâtre jeune public : Le Roi et le secret

le mercredi 30 mars 2022 à 15:00

Un jour, un roi décide de faire venir du fin fond de son royaume un simple paysan afin de lui confier le terrible secret qui l’accable. Il lui impose le silence absolu, sous peine d’avoir la tête tranchée ! Rien de plus terrible qu’un secret enfoui qui finit par peser aussi lourd qu’une grosse pierre, si lourd qu’il devient impossible à vivre… Après des années de silence, le paysan cherche à s’en libérer. Réussira-t-il malgré tout à sauver sa tête ? Chut, c’est un secret… Création : Dessous de Scène Avec : Mathieu Langlois et Serge Arnaud A partir de 5 ans – Durée du spectacle : 45 mn Mercredi 30 mars 2022 – 15 h Infos / Réservations : Théâtre Chou – 06 30 54 19 56 / [www.theatrechou.com](http://www.theatrechou.com) Dessous de Scène – 06 60 52 69 73 / [[theatretouet@gmail.com](mailto:theatretouet@gmail.com)](mailto:theatretouet@gmail.com) Avec le soutien de la Ville de Menton – Direction des affaires culturelles

Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € groupe à partir de 10 spectateurs et abonnés pour la saison

Salle Saint-Exupéry 8 Rue de la République 06500 Menton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T16:00:00

