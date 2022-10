Théatre jeune public : Le Petit Théâtre Nomade

2022-10-26 – 2022-10-26 De Mathilde Pierson, adapté de « Lian » un conte de Chen Jiang Hong. Le Petit Théâtre Nomade contient le décor et les silhouettes d’une adaptation de « Lian », un conte de Chen Jiang Hong posant la question de ce qui est essentiel dans la vie, à savoir l’argent ou l’amour ? Bertille Bergamotte, exploratrice – vous emmène… Sur la latitude 23° Nord, à quelques centaines de kilomètres de la muraille de Chine et du Tropique du Cancer, dans un tout petit pays : la Chinésie ! D’est en ouest, la Chinésie est traversée par le long fleuve Amour. Sur ce fleuve, un petit Monsieur : M. Lô. Pêcheur. Un jour, de manière totalement irrationnelle et comme par magie, M. Lô devient aussi riche et élégant que l’empereur de Chinésie lui-même. Serait-ce grâce à cette petite fille qui vit entre les pétales d’un lotus ? Cette petite fille qui possède une fleur magique ? Durée : 40 min – Tout public, à partir de 4 ans.

Tarif : 5 €

