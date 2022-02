Théâtre jeune public: La Vie Animée de Nina W. Morlaix, 3 mars 2022, Morlaix.

Théâtre jeune public: La Vie Animée de Nina W. Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

2022-03-03 – 2022-03-03 Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest

Morlaix Finistère

Cette petite fille, c’est Nina Wolmark, scénariste des dessins animés Ulysse 31 et Les Mondes englouti et adaptatrice de Rahan, Fils des Âges Farouches. Un destin incroyable après une naissance en plein exil. Nina fera rêver des milliers d’enfants avec ses créations.

Séverine Coulon tire librement quelques fils de la vie de Nina : sa naissance pendant la seconde guerre mondiale quelque part en Biélorussie, son exil à Paris, les révoltes de mai 68, ses créations nées dans les années 80. Nina dit d’elle-même qu’elle est tombée dans la potion tragique quand elle est arrivée au monde. Sa vie c’est aussi et surtout un destin presque magique et intense fait de plaisirs, de rencontres et de regards curieux. Une vie animée par une force créative et imaginative pour réinventer le monde.

contact@tpmx.fr +33 2 98 15 22 77 http://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/

dernière mise à jour : 2022-01-03 par