Petit théâtre Saint-Exupère, le mercredi 17 novembre à 15:00

### Compagnie Merci mon chou Soutenue par Odyssud, la compagnie mercimonchou signe une évocation poétique, toute en puissance et délicatesse. L’eau est le personnage principal de ce théâtre d’images oniriques et de sensations. Explorant les propriétés de cet élément vital, ses métamorphoses, ses pouvoirs de transformation, ses douceurs, Anna Thibaut et Sébastien Fenner nous plongent dans un imaginaire merveilleux, nourri de transparences et de reflets. Dans cette histoire sans parole, suite de tableaux entre instants vivants et projection d’images, il est question de nos origines, de nos besoins, de la fragilité et de la beauté du monde. Entre brume, vapeur, flocons et cristaux, la scène prend des airs d’océan dans cette traversée merveilleuse des états de l’eau **Distribution** Création-Interprètes Anna Thibaut, Sébastien Fenner / Costumes Anna Thibaut / Scénographie Sébastien Fenner / Régisseur Clément Cuisinet / Vidéo Olivier Moulaï / Création lumière Michel-Luc Blanc / Composition musicale Arthur Daygue / Regard chorégraphique Soledad Zarka Tarif A(de 6 à 10 €) Durée : 25 min A partir de 1 an Placement libre Création 2021

Sur réservation

Une rêverie aquatique où l’illusion numérique flirte avec la magie de l’eau dans tous ses états.

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T15:30:00