Jack vit seul avec sa mère et les temps sont durs. Un jour, leur vieille vache ne donnant plus de lait, Jack part la vendre au marché. En chemin, il rencontre un mystérieux vieil homme qui lui propose d’échanger sa vache contre un haricot magique supposé grimper jusqu’au ciel en une nuit et rendre Jack immensément riche… Ainsi commence l’étrange histoire de Jack et le haricot magique. Création : Théâtre Chou Avec : Liliane Grau et Serge Arnaud Son et lumière : Mathieu Langlois Scénographie : Bellinda Casaurang A partir de 3 ans – Durée du spectacle : 45 min Mercredi 27 avril 2022 – 15 h Infos / Réservations : Théâtre Chou – 06 30 54 19 56 / [www.theatrechou.com](http://www.theatrechou.com) Dessous de Scène – 06 60 52 69 73 / [[theatretouet@gmail.com](mailto:theatretouet@gmail.com)](mailto:theatretouet@gmail.com) Avec le soutien de la Ville de Menton – Direction des affaires culturelles

Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € groupe à partir de 10 spectateurs et abonnés pour la saison

d’après le célèbre conte populaire anglais Salle Saint-Exupéry 8 Rue de la République 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

