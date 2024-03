Théâtre jeune public Inspecteur Toutou Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, samedi 23 mars 2024.

Théâtre jeune public Inspecteur Toutou Un Génie, une bonne fée au service d’un brave chien policier naïf menant l’enquête avec des héros de contes populaires qui mentent et voici que les histoires se retrouvent toutes chamboulées ! Drôle ! Samedi 23 mars, 18h30 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Participation aux frais : 5 € – Tout public.

Inspecteur Toutou, brave chien policier, mène l’enquête. Dans son bureau, il reçoit tour à tour plusieurs héros des contes populaires lui demandant son aide ; le Loup recherche le Chaperon Rouge, la Reine « avec sa pomme » veut retrouver Blanche Neige, le Prince Charmant est en quête de la Belle au Bois dormant, la bûcheronne souhaite récupérer le Petit Poucet et ses Frères, et enfin, le roi des Voleurs est furieux qu’Ali Baba lui ait dérobé son trésor. Mais Toutou est une « brave bête » ; il ne se rend pas compte que tous les personnages lui mentent et malheureusement, il comprend tout de travers. Se laissant manipuler et dupé par tous les personnages, tous les contes s’en voient transformer !! C’est la catastrophe ! Heureusement que la magie du Génie du miroir, obligé de dire LA VÉRITÉ ainsi que la bonne fée Rutabaga, ayant retrouvée sa Baguette, vont réparer les bêtises commises. Des situations cocasses bourrées d’humour. Une féerie policière drôle et attachante.

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d'échange et lieu d'expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.