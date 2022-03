Théâtre Jeune Public – Histoires de fouilles Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes Charente-Maritime Saintes Charente-Maritime EUR Une expérience ludique ! Quand on creuse sous terre, qu’est-ce qu’on trouve ? Des os ? Du plastique ? Avec beaucoup d’espièglerie, ce spectacle invite les enfants à réfléchir aux enjeux écologiques d’aujourd’hui. +33 5 46 92 10 20 https://www.galliasaintes.com/fr/scolaires/histoires_de_fouilles Gallia Théâtre 67 ter Cours National Saintes

