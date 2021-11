THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : « DANS LA COUR DES GRANDS », THÉÂTRE DU CHAMBOULÉ Carbonne, 27 novembre 2021, Carbonne.

Tous les jours à la récré, le cartable de Paul vole joyeusement de mains en mains. Tout le monde rit, sauf Paul. Silencieux, il rassemble ses affaires éparpillées dans la cour.

Zoé n’aime pas ce jeu, elle a vu les yeux tristes de Paul. Impuissante devant la méchanceté des enfants, elle sent grandir une boule dans son ventre.

Comment arrêter ce jeu cruel ? Il faut aller le dire, mais qui va l’écouter ?

« Dans la Cour des Grands », où s’arrête le jeu ? Où commence le harcèlement ?

L’histoire se fait le reflet de toutes les facettes de ce petit monde complexe où tout peut basculer du jour au lendemain. Elle utilise les ressorts de la comédie, de l’intrigue, de l’humour, afin de permettre d’aborder ce sujet sans le moindre glissement vers la tragédie.

Deux danseuses comédiennes nous feront vivre une intrigue pleine d’émotions aussi palpitante que drôle, où la rumeur et les petits mensonges forment et déforment les amitiés mouvantes et fragiles.

Samedi 27 novembre à 17h, la ville de Carbonne accueillera le spectacle jeune public « Dans la cour des grands », du théâtre du Chamboulé. Bien à l’abri des regards des adultes, il s’en passe des choses à la « récré » !

