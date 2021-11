Théâtre jeune public : “Complexe(s)” – Samedi 27 novembre Petit théâtre Saint-Exupère, 27 novembre 2021, Blagnac.

### Compagnie L’Agit _Complexe(s)_, c’est l’histoire d’Iris et Clémentine, l’une grande, l’autre petite, l’une blonde, l’autre brune. Elles nous racontent leurs souvenirs d’enfance, leurs histoires familiales, d’amitiés, de rivalités, de complicités, de jalousie et parfois d’humiliation. Toutes ces petites histoires qui les ont construites, depuis les fées sur leur berceau aux goûters d’anniversaires, à l’élection de délégués à la rentrée au collège, toutes ces étapes de la vie où elles se sont confrontées au regard des autres et à la norme. Comment nous libérer de ces carcans ? Comment les comprendre ? C’est ce que cette pièce sensible explore dans une scénographie épurée et intelligente. **Distribution** Compagnie L’Agit / Texte Clémence Barbier et Inès Fehner / Regard extérieur Nathalie Hauwelle / Jeu Clémence Barbier, Inès Fehner et Julien Chigot / Vidéo Julien Chigot / Musique originale José Fehner ​/ Chef opérateur Samuel Lahu / Lumière, son et plateau Patrice Lécussan, Agathe Louyot, Josselin Roche **Dans la presse** _Avec cette nouvelle création, la compagnie L’Agit signe un spectacle drôle, tendre et pudique, accessible à toutes les sensibilités…._ _Complexe(s) parvient à émouvoir juste ce qu’il faut, et à questionner petits et grands sur ces petits secrets de soi que l’on garde à l’intérieur._ **_Le Clou dans la Planche, le 1er/12/2019_** **Tarif A (de 6 à 10 €)** **Durée : 55 mn** **A partir de 7 ans** **Placement libre** **Création 2019**

Sur réservation

Une pièce humaine et généreuse sur la question de l’image de soi.

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-27T17:00:00 2021-11-27T18:00:00