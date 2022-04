Théâtre : Jeu de massacre d’Eugène Ionesco Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeréal

Théâtre : Jeu de massacre d’Eugène Ionesco Villeréal, 11 juin 2022, Villeréal. Théâtre : Jeu de massacre d’Eugène Ionesco Grangeneuve Ferme de Grangeneuve Villeréal

2022-06-11 – 2022-06-11 Grangeneuve Ferme de Grangeneuve

Villeréal Lot-et-Garonne EUR Spectacle proposé par l’atelier Maquis’Arts qui sera suivi d’un buffet convivial offert par l’Atelier en respectant les normes en vigueur à cette date. Spectacle proposé par l’atelier Maquis’Arts qui sera suivi d’un buffet convivial offert par l’Atelier en respectant les normes en vigueur à cette date. +33 6 84 34 09 87 Spectacle proposé par l’atelier Maquis’Arts qui sera suivi d’un buffet convivial offert par l’Atelier en respectant les normes en vigueur à cette date. canva

Grangeneuve Ferme de Grangeneuve Villeréal

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeréal Autres Lieu Villeréal Adresse Grangeneuve Ferme de Grangeneuve Ville Villeréal lieuville Grangeneuve Ferme de Grangeneuve Villeréal Departement Lot-et-Garonne

Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villereal/

Théâtre : Jeu de massacre d’Eugène Ionesco Villeréal 2022-06-11 was last modified: by Théâtre : Jeu de massacre d’Eugène Ionesco Villeréal Villeréal 11 juin 2022 Lot-et-Garonne Villeréal

Villeréal Lot-et-Garonne