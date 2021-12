Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Théâtre: Jellyfish Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Théâtre: Jellyfish Morlaix, 14 janvier 2022, Morlaix. Théâtre: Jellyfish Le SEW 39 Quai de Léon Morlaix

2022-01-14 20:30:00 – 2022-01-14 Le SEW 39 Quai de Léon

Jellyfish met en scène l'étonnante rencontre entre C.U. (il ne veut plus qu'on l'appelle Olivier) et Peggy, la fille du nouveau compagnon de sa mère. Depuis quelques semaines, C.U. subit une étrange mutation : sa peau se couvre d'une étrange texture, iridescente comme la membrane d'une méduse. Coupé du monde extérieur, il consacre son existence à l'observation, quasi scientifique, du genre humain à travers ses réseaux sociaux. Peggy est non-voyante, mais devient paradoxalement le regard de C.U. vers le monde réel, alors que ce dernier l'initie aux codes de l'empire du selfie. Leur relation se construit pas à pas, de l'attirance physique à l'amitié, en passant par l'amour fusionnel, la fascination, la répulsion… Au contact de Peggy, C.U. reprend sa place dans le monde, autant que le monde s'infuse de nouveau en lui. Une pièce aussi unique que l'adolescence : insaisissable, poétique et parfois même fantastique.

+33 2 98 63 20 58 https://my.weezevent.com/jellyfish

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Le SEW 39 Quai de Léon Ville Morlaix lieuville Le SEW 39 Quai de Léon Morlaix