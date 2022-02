Théâtre « J’écris comme on se venge » à Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 16 avril 2022, Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron.

Théâtre « J’écris comme on se venge » à Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

2022-04-16 – 2022-04-16

Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron

EUR Dans une suite de récits, souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion, Magyd Cherfi livre l’histoire de sa vie, celle d’une génération. La compagnie Les Arts Oseurs s’empare de cette parole contemporaine, urbaine et politique pour donner vie à ce spectacle poétique.

Le petit garçon né dans les cités toulousaines a grandi mais est toujours hanté par les siens, par leurs baisers et leurs claques, leurs bleus de travail et leur manque de mots, leur amour immense…

Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, le peintre et la comédienne passent tour à tour d’une incarnation de la famille Cherfi, au plus près de ses couleurs et de ses coups de gueule, à de vrais moments de performances mêlant textes et peinture.

Spectacle proposé dans le cadre de la Saison Culturelle de la mairie de Sévérac d’Aveyron.

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 55 mn.

Tarif dès 12 ans : 10 €

Tarif enfant de moins de 6 à 11 ans : 5 €.

Cie Les Arts Oseurs.

D’après les textes de Magyd Cherfi (chanteur et parolier du groupe Zebda)

Avec Périne Faivre et Moreno.

www.lesartsoseurs.org

Une soirée théâtre / arts visuels vous est proposée à Recoules-Prévinquières !

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

