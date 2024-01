THÉÂTRE – JEANNE D’YAN ALLÉGRET Île du Saulcy Metz, vendredi 23 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

Inspirée du phénomène des « disparus volontaires », la pièce met en scène une femme, qui un jour, ne rentre plus chez elle sans raison explicable. Délaissant travail, amour, enfants, elle se réfugie dans une chambre d’hôtel anonyme, puis dans la ville ; elle rencontrera un « Vieil homme étourneau » et une présence étrange émanant de la chambre d’hôtel voisine : une jeune fille dont la chambre s’est peu à peu transformée en marais immense et répondant au nom de… Lou ReedTout public

18.99 EUR.

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès

Metz 57000 Moselle Grand Est



