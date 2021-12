THÉÂTRE | JEANNE DARK Verdun, 18 janvier 2022, Verdun.

THÉÂTRE | JEANNE DARK Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guérin Verdun

2022-01-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-20 Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guérin

Verdun Meuse Verdun

18 EUR

THEATRE (et en live sur Instagram)

« Pourquoi « _jeanne_dark_ » et pas « Jeanne d’Arc » ?

– En commençant cette pièce, je savais que je ne voulais pas raconter sur scène l’histoire de la « vraie » Jeanne d’Arc. Je voulais plutôt me servir de cette fi gure comme d’un révélateur. J’ai d’abord beaucoup lu sur le personnage, regardé des fi lms. Il y avait déjà des choses qui me marquaient : son rapport ambivalent à la violence, aux hommes, à Dieu, la prison, sa virginité. Plus j’avançais, plus je sentais que Jeanne d’Arc faisait écho à une période de ma vie très précise dont j’avais honte et que j’avais tue : mon adolescence, que j’ai passée à Orléans, et mon éducation catholique. J’ai vite compris que c’était là-dessus qu’il fallait travailler, que Jeanne d’Arc ne m’avait pas attirée par hasard. J’ai donc commencé à construire le personnage d’une adolescente,

Jeanne, inspirée de l’adolescente que j’étais. Je ne voulais pas écrire un récit rétrospectif, situé dans les années 2000, qui apporte une certaine sécurité aux spectateurs. Je voulais qu’on soit plongés au milieu de la crise que traverse Jeanne. Le live Instagram est parfait pour ça : il me permet de créer ce temps ramassé et cette intensité d’une parole longtemps contenue qui jaillit enfin. » propos recueillis par Pascaline Vallée pour le Festival d’Automne 2020.

mise en scène : Marion Siéfert

performance : Helena de Laurens

collaboration : Matthieu Bareyre

scénographie : Nadia Lauro

lumières : Manon Lauriol

son : Johannes Van Bebber

vidéo : Antoine Briot

harpe baroque : Babett Niclas

costumes : Valentine Solé

maquillage : Karin Westerlund

travail vocal : Jean-Baptiste Veyret-Logerias

régie générale : Chloé Bouju

régie vidéo : Jérémy Oury

régie plateau : Marine Brosse

montage prod. : Cécile Jeanson

diffusion : Anne Pollock

production : ZIFERTE PRODUCTIONS

billetterie@transversales-verdun.com +33 3 29 86 10 10 https://transversales-verdun.com/

© jeannedark2(C)MatthieuBareyre réduit

Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guérin Verdun

dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT GRAND VERDUN