Verdun 55100 THEATRE (et en live sur Instagram) _jeanne_dark_, c’est le pseudo Instagram que s’est choisi Jeanne, une adolescente de 16 ans issue d’une famille catholique, qui vit dans une banlieue pavillonnaire d’Orléans. Depuis quelques mois, elle subit les railleries de ses camarades sur sa virginité. Un soir, alors qu’elle est seule dans sa chambre, elle décide de ne plus se taire et prend la parole en live sur Instagram.

Face au miroir que lui tend le smartphone, Jeanne se raconte, danse, filme, explose, se

métamorphose, oscillant entre mise à nu et mise en scène de soi. Portée par Helena de Laurens, cette performance virtuose sera accessible certains soirs en live sur Instagram. mise en scène : Marion Siéfert

performance : Helena de Laurens

collaboration : Matthieu Bareyre

scénographie : Nadia Lauro

lumières : Manon Lauriol

son : Johannes Van Bebber

vidéo : Antoine Briot

harpe baroque : Babett Niclas

costumes : Valentine Solé

maquillage : Karin Westerlund

travail vocal : Jean-Baptiste Veyret-Logerias

régie générale : Chloé Bouju

régie vidéo : Jérémy Oury

régie plateau : Marine Brosse

montage prod. : Cécile Jeanson

diffusion : Anne Pollock

production : ZIFERTE PRODUCTIONS © jeannedark2(C)MatthieuBareyre réduit

