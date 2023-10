MA P’TITE CHANSON | Agathe Peyrat & Pierre Cussac – Chanson Théâtre Jeanne d’Arc Orée-d’Anjou, 25 novembre 2023, Orée-d'Anjou.

MA P’TITE CHANSON | Agathe Peyrat & Pierre Cussac – Chanson Samedi 25 novembre, 20h30 Théâtre Jeanne d’Arc Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

La chanteuse lyrique Agathe Peyrat et l’accordéoniste Pierre Cussac sont habitués à fouler les scènes d’opéras et les festivals de jazz. Leur solide formation musicale, alliée à un amour démesuré pour toutes les musiques, leur ouvrent l’appétit et d’autres portes insoupçonnées.

Dans ce concert dédié à la chanson, ils font éclater le carcan des esthétiques. Ils composent un programme allant de Bourvil à Tom Waits, de Purcell à Brigitte Fontaine, en passant par des tubes incontournables signés les Beatles ou encore Liza Minelli.

Un mariage improbable, qui se révèle être une heureuse rencontre, une fois passée entre leurs mains talentueuses.

Durée : 1h

_

Avec la participation de l’École de Musique Mélodie d’Orée d’Anjou

Théâtre Jeanne d’Arc Rue Jean V, Champtoceaux Orée-d’Anjou 49270 Champtoceaux Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://billetteriesdp.paysdesmauges.fr/web/web_accueil.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

chanson lyrique