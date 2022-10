IL Y A – Florentine Rey Théâtre Jeanne d’Arc, 30 mars 2023, Orée-d'Anjou.

Tarifs : Abonné 6€ | Plein 10€ | Réduit 10€ | Très réduit 6€ | Pass’ Famille 25€

Un peu de poésie dans notre quotidien

Théâtre Jeanne d’Arc Rue Jean V, Champtoceaux Champtoceaux Orée-d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Pour Florentine Rey, la poésie est dans toutes les bouches. Ce qui l’intéresse, c’est la puissance de la créativité et de l’imagination.

«Il faut prendre soin de nos imaginaires, créer des mondes qui nous sont propres et non dictés par l’extérieur, le social, le divertissement».

Seule en scène, elle partage l’intimité du processus créatif, improvisant en impliquant le public, pour créer du commun et éprouver ensemble la liberté, la spontanéité, la joie du jeu et de la poésie du monde.

«Je suis poète et performeuse. Le moteur de mon travail c’est l’énergie du corps et des mots».

Dans le cadre de sa résidence d’auteure au Château de La Turmelière.



Charlotte Goislot