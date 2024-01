LE CARNAVAL BAROQUE Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine, 2 mars 2024, Vitry Sur Seine.

Pour retrouver l’énergie des fêtes de carnaval, Vincent Dumestre et son ensemble Le Poème Harmonique, nous offrent une plongée d’une nuit et d’une journée dans les palais et les rues de Rome à l époque baroque, un moment de vie où se rapprochaient deux mondes sociaux a priori opposés : la noblesse et le peuple. Ce spectacle total, dans lequel les dix-huit artistes laissent libre cours à leur fantaisie, mêle musique, théâtre et cirque. Treize ans plus tard, le succès de ce Carnaval baroque ne s’est jamais démenti !

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94