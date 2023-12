MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine, 7 février 2024, Vitry Sur Seine.

Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et le voilà qu’il parle de son outil, il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, sa langue de tête, et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites langues échappant à l’économie mondiale.Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet, béarnais et musicien du monde. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies : la honte des patois, la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, et la perte de la transmission, car avec les mots disparaissent aussi les savoir-faire, les savoir-être au monde. Un spectacle comme un jardin de simples, vivifiant et curatif et un Jaulin qui bataille avec les « maux » de sa langue.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 20:00

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine