PAPANOSH ET INVITE – GRAND BAL D HIVER PAR PAPANOSH ET INVITE Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine, vendredi 2 février 2024.

Tu danses, tu ? Grand Bal d’hiver par Papanosh & invité.e.s Quentin Ghomari, trompette, chant / Raphaël Quenehen, saxophones, chant / Sébastien Palis, accordéon, fender rhodes, chant / Thibault Cellier, contrebasse / Jérémie Piazza, batterie / Amélie Affagard, chant/maitresse à danser / Fidel Fourneyron, trombone, chant / Fabrice Vieira, guitare, chant / Fawzy Berger, percussions, chant invité.e.s : Linda Oláh, chant / Alejandra Charry, chant / Climène Zarkan, chant / Bernard Lubat, piano, accordéon, chant / André Minvielle, chant, percussions / Napoleon Maddox, voix, beatbox Voilà plus de 15 ans que le groupe Papanosh nous enchante de ses musiques des grands espaces, naviguant entre des répertoires originaux et bouillonnant d’idées, des rencontres fertiles avec des figures des musiques libres (Roy Nathanson, Marc Ribot, Oum, André Minvielle, le répertoire de Charles Mingus…) et des créations participatives réjouissantes et poétiques. Le bal, façon Papanosh, c’est une grande transe collective où l’on retrouve les ingrédients qui font la marque de fabrique du quintet : mélodies lyriques venues des quatre coins du monde, énergie débordante et grooves euphorisants. Ce grand Bal d’hiver, sous forme de cabaret XXL, sera l’occasion unique d’entremêler les voix et les accents d’une galerie exceptionnelle d’invité.e.s. Et les danseurs n’auront plus qu’à se laisser chavirer, menés d’une main de maîtresse (à-danser) par Amélie Affagard. De quoi réchauffer les corps et les cœurs jusqu’au printemps !

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94