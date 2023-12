LOVE IS IN THE HAIR Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine Catégorie d’Évènement: Vitry-sur-Seine LOVE IS IN THE HAIR Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine, 26 janvier 2024, Vitry Sur Seine. Défrisé, lissé, tissé, perruqué… Le cheveu crépu serait-il la métaphore de l’identité malmenée ? Ce spectacle théâtral, musical et dansé fait entendre les préoccupations et les désirs d’une génération afropéenne décomplexée. Sur scène, six comédien.ne.s et une musicienne remontent par le fil du cheveu, l’Histoire des imaginaires noirs, entre révolution esthétique et revendication politique et identitaire.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00 Réservez votre billet ici Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine Détails Catégorie d’Évènement: Vitry-sur-Seine Autres Code postal 94400 Lieu Théâtre Jean Vilar Adresse 1, PLACE JEAN VILAR Ville Vitry Sur Seine Departement 94 Lieu Ville Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine Latitude 48.788929 Longitude 2.390595 latitude longitude 48.788929;2.390595

