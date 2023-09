Les essentielles Théâtre jean vilar Suresnes Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Les essentielles Mardi 3 octobre, 12h00 Théâtre jean vilar Entrée libre sur inscription Groupe des 20 – Présentation de projet à destination des professionnels.

Ce jour-là, sur la chaîne de découpe de l’abattoir, il n’y a pas que des vaches. Ce jour-là il y a une femme suspendue la tête en bas au milieu des bovins, une employée de l’abattoir qui n’a rien à faire là. Ses collègues protestent : c’est à cause de la rapidité des cadences qu’elle s’est retrouvée dans cet état. Une grève se profile mais personne n’en a jamais fait et surtout, personne n’est prêt à endosser le rôle de porte-parole. Sous l’œil las des vaches attendant la reprise des cadences, les ouvrier.e.s improvisent un soulèvement aux méthodes inaccoutumées. Théâtre jean vilar 16 Place Stalingrad, 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marieleroy.production@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650445924 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

théâtre pluridisciplinaire Cie Madie Bergson

