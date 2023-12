Je ne cours pas, je vole Théâtre Jean Vilar Eysines, 31 janvier 2024, Eysines.

Je ne cours pas, je vole
Mercredi 31 janvier 2024, 20h00
Théâtre Jean Vilar

Julie Linard, espoir du 800m, rêve du titre olympique. 12 ans qu’elle s’entraine. Aujourd’hui, elle va, veut marquer l’Histoire !

6 comédiens, 26 personnages et vous voilà dans le monde effréné du sportif de haut niveau mais aussi et surtout, au cœur de la famille de Julie Linard.

Derrière les défis, les doutes, les questions : Julie vacille. Pour quoi, pour qui vit-elle tout cela ?

Se posent alors les questions essentielles. Comment se détacher des injonctions familiales, qu’est-ce que la réussite, faut-il toujours chercher le dépassement de soi ?

Après Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? (2 Molières 2020), venez découvrir la nouvelle collaboration d’Élodie Menant et Johanna Boyé (5 nominations aux Molières 2023) qui nous embarque dans la course semée d’obstacles de ce personnage au tempérament fort, déterminé et acharné.

Une prestation très physique, époustouflante, drôle et sensible !

Une pièce d’Elodie Menant / Mise en scène : Johanna Boyé

Théâtre Jean Vilar
rue de l'église 33320 Eysines

