Gironde TERRE ! Théâtre Jean Vilar Eysines, 22 novembre 2023, Eysines. TERRE ! Mercredi 22 novembre, 10h30 Théâtre Jean Vilar Entrée gratuite sur inscription. TERRE ! raconte l’histoire d’une bande de pingouins qui se retrouvent à errer sur l’océan sur un bloc de glace. Comme ils aiment à se répéter « il n’y a pas de problème sans solution » il est donc évident qu’ils vont pouvoir trouver une nouvelle terre accueillante. Seulement voilà…à chaque fois rien ne va : trop blancs, pas assez noirs, ne parlent pas couramment le mouton…

Un joli voyage pour parler aux plus petit.es de l’acceptation de la différence !

Organisé en partenariat avec la Compagnie Les Lubies Théâtre Jean Vilar Rue de l’Eglise, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pascale.martorell@eysines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556161810 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T10:30:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00

