23 Fragments de ces derniers jours Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Vitry-sur-Seine, 25 novembre 2023, Vitry-sur-Seine.

23 Fragments de ces derniers jours Samedi 25 novembre, 18h00 Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine entrée payante

Maroussia Diaz Verbèke, auteur interprète du solo manifeste Circus Remix, et circographe* de Fiq! (Réveille-toi!) avec le groupe acrobatique de Tanger, signe un nouveau spectacle avec le collectif brésilien Instrumento de Ver : 23 fragments de ces derniers jours.

Initié en 2018, de l’autre côté du globe, au moment où le pays entrait dans une période politique sombre, il s’est construit d’aller- retours entre le Brésil et la France; et a permis de tenir pendant ces dernières années où tout se cassait comme du cristal, en mille morceaux.

Pour ce nouvel opus tropical, Maroussia Diaz Verbèke a réuni les trois femmes artistes du collectif de Brasilia et trois artistes de Rio, Recife et Salvador de Bahia.

Ils sont fakir, trapéziste, ex- gymnaste, danseurs de frevo, de funk et c’est en courant au rythme d’une bande sonore brésilienne à contre-courant, qu’ils déploient d’inventifs fragments.

À la fois journal de création d’une cirque aux multiples trouvailles, catalogue de ratages et d’exaltations existentiels ou encore inventaire des bonnes raisons de fêter l’enchantement qu’est l’espérance, il est aussi une liste pense-bête (toujours en cours) pour ne pas oublier que ces derniers jours

(de ces dernières années) doivent rester du passé.

Avec leurs personnalités lumineuses, ils dessinent surtout un portrait du Brésil au kaléidoscope et font des mille et un contours de la brésilianité (brasilidade) un délicat carnaval de cristal.

*Circographie [siʁkɔɡʁafi] n.f. (2015 ; néologisme de Maroussia Diaz Verbèke en open source)

1° Écriture ou mise en scène spécifique d’un spectacle de Cirque. Forme verbale : circographier. (veut aussi dire « soyons fous » en brésilien du Nord, mais c’est un hasard.

Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine 1, place Jean-Vilar – 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@letroisiemecirque.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

cirque danse

João Saenger