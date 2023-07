LA GRÀÀNDE FINALE – COMPAGNIE VOLUBILIS Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 23 mai 2024, Eysines.

LA GRÀÀNDE FINALE – COMPAGNIE VOLUBILIS
Jeudi 23 mai 2024, 20h00
Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau
TARIFS : PLEIN 20,50 € / RÉDUIT 14,50 €

Marathon de la danse : il n’en restera qu’un !

Sur scène, des danseurs et des danseuses s’agitent depuis longtemps lorsqu’arrive le public.

Ils luttent pour être sélectionnés et seul l’un d’entre eux en sortira vainqueur.

Il s’agit d’une sorte de concours de danse en public, une épreuve où la règle du jeu est

rythmée par la répétition systématique d’une figure imposée. L’arrivée de musicien·nes en live et la montée du tempo, la folie du bookmaker, les paris et les encouragements du public sont autant d’ingrédients d’une guerre d’usure qui pousse les concurrent·es vers l’épuisement et conduit à leur élimination progressive, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un·e…

Agnès Pelletier questionne ici les limites physiques jusqu’à l’épuisement des corps et la place du spectateur en tant que voyeur. Dans une ironie féroce et avec l’humour qui caractérise son travail, elle évoque l’insupportable acharnement de la performance à tout prix. Dans une très efficace mise en scène et une scénographie évoquant les plateaux des grands shows télévisuels, la Cie Volubilis réussit une création qui va vous remuer.

À vos marques, prêts, partez !

DISTRIBUTION :

ConceptionetChorégraphie : Agnès Pelletier

Dramaturgie : Pascal Rome

Miseenjeu : Pascal Rome,Chantal Joblon, Agnès Pelletier

Danseurs et comédiens : Virginie Garcia, Vincent Curdy, Raphael Dupin, Agnès Pelletier, Christian Lanes,Laurent Falguiéras, Cyril Cottron, Mathieu Sinault.

Musiciens : Freddy Boisliveau,Vincent Petit,Yann Servoz

Lumière : Guénael Grignon

Son : Raphaël Guitton

Costumes : Cathy Sardi

Décors : Bertrand Boulanger

Graphisme/réalisationd’objets :Tezzer

Remu-méninges :Tomas Cepitelli

Remerciements : Fred Werlé

SOUTIENS et PARTENARIATS :

Scène Nationale Carré/Colonnes/St Médard en Jalles

Scène National et Le Fanal à St Nazaire

Scène Nationale du moulin du Roc,Niort

Les éclats chorégraphiques/La Rochelle

Le CentreNational des Arts de la Rue et Espace Public/La Rochelle

Scène deTerritoire Agglo2b/Festival Terres de Danse/Bressuire

Culture O Centre (Laboratoire d’idées Artistiques)

L’Oara/Aideàlareprise

DRAC Nouvelle Aquitaine

ADAMI

SACD(Auteur d’espace)

Région Nouvelle Aquitaine

Ville de Niort

Conseil Départemental des deux-Sèvres

La CieVolubilis est conventionnée par la Région et laDRAC Nouvelle Aquitaine

COLLABORATION :

Pascal Rome, de la compagnie OPUS ; Auteur et metteur en scène.

