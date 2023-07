VOLTE – COMPAGNIE LES OUVREURS DE POSSIBLES Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 12 avril 2024, Eysines.

VOLTE – COMPAGNIE LES OUVREURS DE POSSIBLES Vendredi 12 avril 2024, 20h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau

Un spectacle engageant pour jeune public engagé !

Certaines questions sont devenues pressantes alors que le temps précisément semble s’accélérer. Quelle société devons-nous inventer aujourd’hui ? Comment et en faveur de quoi s’engager ?

Sur scène, 3 danseuses et 3 danseurs évoluent entre danse, texte, musique et vidéo. Il est ici question d’engagement et de la mise en mouvement de la pensée. Des figures phares en font d’ailleurs exemple : Albert Camus, Charlie Chaplin, Nelson Mandela, Simone Veil, Greta Thunberg… Elles ont en commun des corps impliqués au cœur de luttes. Dans Volte, on y révèle la multiplicité de nos qualités de mouvement quand les corps s’engagent, quand les humanités se rencontrent.

À partir de 10 ans

Chorégraphie : Delphine Bachacou et Jean-Philippe Costes Muscat

LA DISTRIBUTION / L’ÉQUIPE DE CRÉATION BACHACOU Delphine Chorégraphe – danseuse COSTES MUSCAT Jean-Philippe Chorégraphe – danseur GODFROY Aurore Danseuse GUILLAUME Camille Danseuse PALMER Sophie Danseuse FAUCIL Fabien Danseur CIULLI Pieradolfo Danseur CAGNOLARI Christophe Compositeur BOTTARD Stéphane Créateur lumière et vidéo GAUDIN Jean Coach MATEIS Rachel Regard extérieur BOURMAUD Nadège Créatrice costume PROVENT Marine Créatrice costum

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines

©enkidjipal