LE DICTIONNAIRE AMOUREUX DE L’INUTILE Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 9 avril 2024, Eysines.

LE DICTIONNAIRE AMOUREUX DE L’INUTILE Mardi 9 avril 2024, 20h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIFS : PLEIN 24,50 € / RÉDUIT 17,50 €

Une promenade aussi réjouissante que futile !

Après avoir écrit un livre malicieux à quatre mains, François Morel, le père et Valentin, le fils se rejoignent sur scène pour une lecture à deux voix des meilleures pages d’un dictionnaire pas comme les autres.

Ce livre est une balade dans nos émotions. Un dictionnaire alliant futile et indispensable : faire des ricochets au-dessus de la rivière, des cocottes en papier, l’expression « peigner la girafe », se rappeler les petits trains électriques, les télégrammes de première… Un livre impossible, tant la notion d’inutile est sujette à caution. L’homme est-il plus utile que la langouste ? La pomme de terre est-elle plus indispensable que le liseron ? L’idiot du village moins nécessaire que le membre de l’Institut ? Les notices et définitions de leur dictionnaire musardent et vantent les mérites de la grasse matinée et des contrepets dans les discours des ministres, ou comble du confort domestique : comment se sentir mieux, rien qu’en écoutant la météo marine bien au chaud sous la couette… Ne vous privez pas d’un moment de légèreté utile à notre bonne humeur !

***********************************************************************************************

TARIFS : PLEIN 24,50 € / RÉDUIT 17,50 €

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 http://www.eysines-culture.fr https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « link », « value »: « https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/4653/le-dictionnaire-amoureux-de »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T21:15:00+02:00

2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T21:15:00+02:00

© Arnaud Journois