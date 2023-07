QUITTER SON CAILLOU – VICTORIA FOLLONIER & ELIE BLANCHARD MUSIQUE ERWAN RAGUENES Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 3 avril 2024, Eysines.

QUITTER SON CAILLOU – VICTORIA FOLLONIER & ELIE BLANCHARD

MUSIQUE ERWAN RAGUENES Mercredi 3 avril 2024, 14h30 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIF UNIQUE 8 €

Une occasion unique de voir un film d’animation se construire sous vos yeux !

Chanter comme Maria Callas, vivre parmi les arbres, prendre soin des autres, aller voir les étoiles, marcher sur les traces des loups… Les 5 protagonistes au plateau nous parlent de leur enfance, des rencontres qui ont marqué leur vie, mais aussi des obstacles auxquels ils et elles ont dû faire face pour suivre leurs rêves. Grâce à un dispositif original aux procédés innovants, les artistes agencent paroles et images animées sur fond d’ambiances sonores étonnantes. Poétique et expérimental, Quitter son caillou est un saut dans l’imaginaire pour donner l’envie de faire un pas vers l’inconnu.

Embarquement immédiat pour un voyage sensoriel, sensible et lumineux !

À partir de 7 ans

– QUITTER SON CAILLOU de Elie Blanchard et Victoria Follonier sur une musique d’Erwan Raguenes

Spectacle documentaire et musical

Durée : 50 min

– Distribution : Victoria Follonier (écriture, réalisation documentaire et création sonore),

Elie Blanchard (écriture, scénographie et création visuelle, illustration, manipulation, animation, réalité augmentée), Erwan Raguenes (création musicale et sonore)

– Production : Avoka

– Accompagnement à la diffusion : L’Armada Productions

– Coproductions : L’Équinoxe, scène nationale de Châteauroux, Théâtre National de Bretagne – Rennes, La Grange à musique – Creil, ASCA – Beauvais, Scèn’O Centre, Station Mir (14) / L’Armada Productions – Rennes

Soutiens : Région Hauts-de-France, la Sacem, CNC, Pictanovo – Images en Hauts-de-France, Région Bretagne, Rennes Métropole

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T15:30:00+02:00

©Nicolas Keslair