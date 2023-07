LIBRE ARBITRE – COMPAGNIE LE GRAND CHELEM Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 28 mars 2024, Eysines.

Trop rapide, trop forte, trop performante !

Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster Semenya remporte la médaille d’or du

800m femmes. Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille les soupçons de la Fédération internationale et doit se soumettre à un ”test de féminité”. Une femme qui court vite n’est-elle pas un peu un homme ? Plus de 10 ans après, cette sportive interdite de compétition se bat toujours pour faire valoir ses droits auprès des instances juridiques.

Qu’est-ce qu’une « vraie » femme et pourquoi cette question ne cesse de hanter les grandes compétitions sportives ? Libre arbitre questionne avec une mise en scène originale, oscillant entre humour absurde et émotions, ce récit « hors-normes ». De la piste d’athlétisme aux bureaux de la Fédération Internationale, les comédiennes accomplissent un véritable tour de force en nous relatant cette folle histoire aux accents cinématographiques. Avec le combat de Caster Semenya, il apparaît que la construction du genre est devenue, au fil des siècles, le dernier rempart au libre arbitre féminin.

Un théâtre documentaire passionné et passionnant porté par la force des 4 comédiennes !

Conception et écriture : Julie Bertin et Léa Girardet

Mise en scène : Julie Bertin

Avec : Léa Girardet, Cléa Laizé, Juliette Speck et Julie Teuf

Collaboration artistique : Gaia Singer

Scénographie et vidéo : Pierre Nouvel

Son : Lucas Lelièvre

Lumières : Pascal Noël

Costumes : Floriane Gaudin

Chorégraphie : Julien Gallée-Ferré

Régie générale & lumière : Thomas Jacquemart ou Léo Delorme ou Nicolas Lemoine

Régie son & vidéo : Théo Lavirotte ou Thomas Lanza

Administration et production : Gwénaëlle Leyssieux et Juliette Thibault / Label Saison

Diffusion : Séverine André Liebaut / Scène 2 et Kelly Gowry / ACMÉ

Production : Cie Le Grand Chelem et ACMÉ

Coproduction : Le Quartz – Scène nationale de Brest ; Le Safran – Scène

conventionnée d’Amiens Métropole ; Réseau La Vie devant soi :

Théâtre de 1/2

Chevilly-Larue, Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, Théâtre de Châtillon, Théâtre

Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, PIVO – Théâtre en territoire/Scène conventionnée,

Théâtre Dunois ; L’entre deux – Scène de Lésigny

Accueil en résidence : Théâtre de Chevilly-Larue ; Théâtre 13/ Paris ; Le

CENTQUATRE-PARIS ; La Ville de Pantin (Salle Jacques Brel) ; Théâtre de Châtillon ; Le

Safran – Scène conventionnée d’Amiens Métropole

Avec le soutien de : la DRAC Île-de-France, la Fondation Alice Milliat, le fonds

d’insertion de l’École du TNB et avec la participation artistique du Jeune théâtre national

Projet lauréat du Réseau La Vie devant Soi 2020

Remerciements : Anaïs Bohuon, Anne Schmitt, Claire Bouvattier, Laurence Brunet, Hermine Parker et le Collectif intersexes Activiste – OII

Cette pièce est librement inspirée de la vie de Caster Semenya.

Avertissement : Certaines scènes abordant la médicalisation du corps des personnes intersexes peuvent heurter la sensibilité.

