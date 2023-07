HUT ! – COMPAGNIE ÉCLATS Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 20 mars 2024, Eysines.

HUT ! – COMPAGNIE ÉCLATS Mercredi 20 mars 2024, 10h30, 16h30 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIF UNIQUE 7 €

Prêts pour une immersion dans un bain de notes et de sons ?

D’abord, recueillir avec précaution les syllabes, comme des perles égrenées par une sorte de Fée des sons. Un petit moment de magie, en totale apesanteur, rien que pour vous.

Abracadabra ! Les cercles se transforment en cabane, et vous pouvez alors explorer avec la chanteuse soprano cet espace en noir et blanc ! Promenez-vous entre les cônes-cabanes. Mais la voici qui disparaît soudain ! Elle chante ! Tu la vois ? La dame elle est là, juste là. Tout près de la hutte. La dame. Oh ! Plus là ! Chuuuuut ! Cachée derrière la hutte ? Je l’entends, elle chante !

Un spectacle pour faire le plein de chants et de belles vibrations !

à partir de 6 mois

Conception et direction du projet : Sophie Grelié – association ECLATS

Compositions musicales : Chris Martineau, Caroline Marçot, Sophie Grelié

Création de l’espace de jeu : Fanny Millard et Hélène Albert – association EXTRA

Interprète : Cyprile Meier, soprano

Production éclats.

Avec le soutien de la Ville de Bordeaux (Direction Générale des Affaires Culturelles et service Petite Enfance), l’IDDAC Agence culturelle du Département de la Gironde – RGPE – DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Photos Pierre PLANCHENAULT

L’association éclats est subventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine,

la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental Gironde, la Ville de Bordeaux.

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines

