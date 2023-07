JIMMY ET SES SŒURS – CIE DE LOUISE Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 6 mars 2024, Eysines.

JIMMY ET SES SŒURS – CIE DE LOUISE Mercredi 6 mars 2024, 14h30 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIF UNIQUE 8 €

Une pour toutes, toutes pour une !

Et si… le monde avait basculé. Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir sans être accompagnées. Il était une fois, trois sœurs. Désormais, les règles ont changé. Princesse, la cadette, décide alors de se déguiser en garçon pour pouvoir sortir. Elle sera Jimmy Fisher. Mais dehors, on dit que les hommes se transforment en loup.

Les trois sœurs vont-elles céder à la peur ? Comment les deux autres sœurs trouveront-elles leur place ? Un conte moderne pour aborder ensemble, les questions des limites, des peurs et de la réalisation de soi nous entraînant avec un grand suspense, et de l’humour, sur les traces de ces trois sœurs et de leur découverte de la liberté.

Texte : Mike Kenny Traduction : Séverine Magois

Mise en scène : Odile Grosset-Grange Assistant à la mise en scène et voix : Carles Romero-Vidal Distribution : Marie-Charlotte Biais en alternance avec Emmanuelle Wion ; Blanche Leleu ; Camille Voitellier en alternance avec Théodora Marcadé et Odile Grosset-Grange

Scénographie : Marc Lainé

Lumière et régie générale : Erwan Tassel Son : Jérémie Morizeau

Costumes : Séverine Thiebault

Construction du décor : Atelier du Grand T (Nantes)

Création graphique : Stephan Zimmerli Création

Création perruque : Noï Karunayadhaj

Direction de production : Caroline Sazerat-Richard

Chargées de production : Emilienne Guiffan, Mathilde Göhler

Diffusion : Caroline Namer Presse : Elektron Libre – Olivier Saksik

Production : La Compagnie de Louise

Coproduction : La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National des Hauts de France ; La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle ; Le Théâtre de l’Agora à Billère ; Le Théâtre de Thouars – Scène Conventionnée ; l’Office Artistique de la Région Nouvelle- Aquitaine (OARA) ; Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort ; Le Centre Culturel La Caravelle à Marcheprime ; La Comédie Poitou-Charentes – CDN de Poitiers

Bourse à l’écriture dramatique : l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) Avec l’aide et le soutien à la résidence de : La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National ; La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle ; La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée

Avec le soutien à la création de : La Ville de La Rochelle ; Le Département de la Charente – Maritime; La DRAC Nouvelle Aquitaine- site de Poitiers ; La Région Nouvelle Aquitaine La Compagnie de Louise est soutenue pour son projet par La Ville de La Rochelle, Le Département de la Charente-Maritime, La Région Nouvelle-Aquitaine et le Ministère de la Culture – DRAC site de Poitiers.

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 http://www.eysines-culture.fr https://www.facebook.com/EysinesCulture

2024-03-06T14:30:00+01:00 – 2024-03-06T15:30:00+01:00

©Maxence Jonas