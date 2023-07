JE DEMANDE LA ROUTE – ROUKIATA OUÉDRAOGO Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 15 février 2024, Eysines.

JE DEMANDE LA ROUTE – ROUKIATA OUÉDRAOGO Jeudi 15 février 2024, 20h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIFS : PLEIN 24,50 € / RÉDUIT 17,50 €

Une traversée initiatique poétique, sensible et irrésistiblement drôle !

Roukiata Ouedraogo a déjà parcouru un bout de chemin depuis son Afrique natale, aux planches des théâtres parisiens, en passant par Canal+ et France Inter. Vous la connaissiez chroniqueuse et humoriste, découvrez la comédienne !

Seule en scène mais accompagnée par la multitude de personnages qu’elle interprète, Roukiata Ouedraogo conte avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en péripéties. Je demande la route, c’est ainsi que l’on se dit aurevoir au Burkina Faso, demandant à son hôte la bénédiction pour poursuivre son destin. Un titre qui résume bien l’histoire de Roukiata Ouedraogo !

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Avec ce spectacle, Roukiata Ouedraogo livre un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun peut s’identifier.

Un beau voyage mêlant émotion et surtout…beaucoup de rires !

Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo

Collaboration artistique : Ali Bougheraba

Production : Ki M’aime Me Suive

